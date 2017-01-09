Решит ли Джейкобс бегать от Головкина или вступит в бой?

«Джейкобс никогда не дрался с оппонентом уровня Головкина, и вполне возможно, что он может начать бегать от GGG, когда выйдет с ним на ринг. Изменить ситуацию может добавление Вирджила Хантера в тренерский штаб Дэниэла. В то время, как многие любители бокса видят в Хантере больше мотиватора или философа, нежели тренера, он проделал великолепную работу с Андре Уордом. Хантер имеет много идей, которые могли бы помочь Джейкобсу доставить проблем Головкину в этом поединке.

Одна из них может заключаться в том, чтобы «связать» Головкина с целью избежать его ударов. Джейкобс не будет делать этого все время, но, скорее всего, сделает это в достаточной мере, чтобы замедлить Головкина, когда тот будет подходить ближе и пытаться наносить мощные удары на ближней дистанции. Трудно сказать, какие еще идеи найдутся у Хантера для Джейкобса.

В интересах Джейкобса чтобы фанаты увидели 18 марта, что он хотя бы пытается драться. Если Джейкобс станет бегать от Головкина, это будет ужасно смотреться, особенно, если он в итоге проиграет. Всегда лучше смотрится, когда боксер старается устроить бой, а не просто сдается и «сидит на велосипеде» все 12 раундов.

Головкин будет гоняться за Джейкобсом, если ему придется. Он не собирается дать ему уйти. GGG очень хорошо умеет доставать своих соперников, когда они включают «режим кролика». Джейкобс пытался убегать от Дмитрия Пирога в их поединке 2010 года, однако это не закончилось для него ничем хорошим. Пирог смог отрезать ему ринг и нокаутировать его ударом правой в голову. Головкин постарается сделать то же самое, если Джейкобс вернется к этому и просто попытается боксировать в своей манере, чтобы победить по итогам 12 раундов, — отметил автор.