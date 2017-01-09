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https://sport.mail.ru/news/boxing/28364035/
9 января 2017, 11:29 | Бокс | ТАСС

Россиянин Александр Поветкин вошел в первую десятку рейтинга IBF

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский супертяжеловес Александр Поветкин вошел в первую десятку рейтинга Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В обновленном рейтинге за декабрь россиянин занимает девятую строчку. Увеличить
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В обновленном рейтинге за декабрь россиянин занимает девятую строчку. В предыдущем списке Поветкин отсутствовал.

Первая позиция в рейтинге вакантна, вторую занимает болгарин Кубрат Пулев, третью — украинец Владимир Кличко. Чемпионом мира IBF является британец Энтони Джошуа.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство Всемирного боксерского совета (WBC) отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира. Соперником Поветкина по нетитульному поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат. Вскрытие пробы «Б» состоится позднее.
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