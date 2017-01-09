Россиянин Александр Поветкин вошел в первую десятку рейтинга IBF

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В обновленном рейтинге за декабрь россиянин занимает девятую строчку. В предыдущем списке Поветкин отсутствовал.

Первая позиция в рейтинге вакантна, вторую занимает болгарин Кубрат Пулев, третью — украинец Владимир Кличко. Чемпионом мира IBF является британец Энтони Джошуа.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство Всемирного боксерского совета (WBC) отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира. Соперником Поветкина по нетитульному поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде.