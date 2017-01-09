Россиянин Александр Поветкин вошел в первую десятку рейтинга IBF
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский супертяжеловес Александр Поветкин вошел в первую десятку рейтинга Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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В обновленном рейтинге за декабрь россиянин занимает девятую строчку. В предыдущем списке Поветкин отсутствовал.
Первая позиция в рейтинге вакантна, вторую занимает болгарин Кубрат Пулев, третью — украинец Владимир Кличко. Чемпионом мира IBF является британец Энтони Джошуа.
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Позднее стало известно, что
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