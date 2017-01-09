Поветкин — Уайлдер, Ковалёв — Уорд. Самые ожидаемые бои 2017 года
В 2017 году может состояться немало значительных поединков, среди которых противостояние Поветкин — Уайлдер и реванш Ковалёв — Уорд.
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2017 год обещает подарить мировому профессиональному боксу немало интригующих противостояний, среди которых бои с участием ведущих российских боксёров. Анонсируем потенциальные поединки в надежде, что если не все, то хотя бы большая их часть состоится.
Супертяжёлый вес — в ожидании больших боёв
Самая тяжёлая весовая категория заждалась значительных поединков. После поражения в конце 2015 года многолетнего чемпиона мира Владимира Кличко британцу Тайсону Фьюри лидеры этого дивизиона между собой не встречались. В прошлом году дважды срывался
Но планы супертяжей на наступивший 2017 год пока обнадёживают. На 29 апреля намечен бой между Джошуа и Кличко, на кону в котором будут стоять мировые титулы WBA, IBF и IBO. Должен в конце концов провести важный бой и действующий чемпион WBC Уайлдер. В зависимости от того, как завершится «остариновая история» Поветкина, Деонтей мог бы встретиться либо с Александром, либо провести объединительный поединок с победителем схватки Джошуа — Кличко.
Новоиспечённый чемпион мира WBO новозеландец Джозеф Паркер также был бы неплохим вариантом для упомянутых боксёров, но только
Смена поколений в крузервейте
В первом тяжёлом весе начались изменения ещё в ушедшем году. Появились новые чемпионы: россиянин Мурат Гассиев, украинец Александр Усик и британец Тони Беллью. Скорее всего, пертурбации в этом дивизионе будут продолжаться и в наступившем году. Вероятно,
В то же время старых и новых лидеров поджимают и ожидают своего часа такие бойцы, как латвиец Майрис Бриедис, кубинец Юниер Дортикос, россияне Дмитрий Кудряшов и Максим Власов и некоторые другие. Но на данное время, пожалуй, самым интересным и резонансным поединком в этом весе представляется унификационное противостояние Мурата Гассиева и Александра Усика. И представители команд обоих боксёров уже начали потихоньку высказываться о возможности проведения боя между ними.
Быть или не быть
В прошлом году в рамках полутяжёлой весовой категории состоялся один из самых ожидаемых поединков последнего времени. Схватка между чемпионом мира WBA Super, IBF и WBO россиянином Сергеем Ковалёвым и американцем Андре Уордом завершилась спорной победой последнего по очкам с минимальной разницей в счёте. В контракте на бой для Ковалёва была прописана опция проведения немедленного
Но пока в этой истории зависла пауза. Уорд то заявляет, что хочет за рематч «правильные» деньги, то намекает на уход из большого спорта. Но
Исполнится ли обещание Оскара де ла Хойи?
В среднем весе все основные события продолжают крутиться вокруг чемпиона WBC, WBA Super, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина. По разным причинам в прошлом году не состоялись его бои с мексиканцем Саулем Альваресом, британцами Билли Джо Сондерсом и Крисом
В случае победы Головкина в этой схватке на повестку дня выйдет обещанное промоутером Оскаром де ла Хойей противостояние казахстанского панчера с его подопечным Саулем «Канело» Альваресом. Последний в мае прошлого года без боя оставил Геннадию мировой титул WBC и спустился в свой прежний первый средний вес, где уже успел завоевать пояс чемпиона мира WBO.
И теперь рыжий мексиканец договаривается об организации междусобойчика с сыном легенды бокса — соотечественником Хулио Сезаром
Многообразие вариантов у полусредневесов
Целая россыпь известных бойцов наблюдается в первом полусреднем и полусреднем весах. Неувядающий филиппинец Мэнни Пакьяо
Правда, прошли слухи, что ближайшим соперником Мэнни станет малоизвестный австралиец Джефф Хорн. Но во второй половине этого года Пакьяо может сойтись с
В этом же дивизионе наклёвывается и междусобойчик известных британских боксёров Амира Хана и Келла Брука, который владеет поясом чемпиона мира IBF. Ну и особняком стоит вопрос возвращения на ринг американца Флойда
Территория Ломаченко
Продолжающий громко заявлять о себе на
Теперь промоутер украинского боксёра Боб Арум, возможно, попытается подписать для боя с ним своего бывшего подопечного — кубинского
Ещё одним вариантом продолжения карьеры Ломаченко видится подъём в лёгкий вес и организация поединка с победителем предстоящей схватки за звание чемпиона мира WBC между
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