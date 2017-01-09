Гэри Расселл: Я поднимусь в 130 фунтов, но сперва хочу доминировать в 126

На 18 февраля у американца запланирована обязательная защита титула в бою с Оскаром Эскандоном.



«Я чувствую себя лучшим полулегковесом в мире. Это хороший дивизион, где очень много хороших оппонентов и каждый выкладывается на 100%… Думаю, что меня ждут большие вещи. Я спокоен, но важные события грядут. Мы можем объединить пояса в боях с Вальдесом Маресом, Карлом Фрэмптоном или Лео Санта Крусом, как только я проведу обязательную защиту с Оскаром Эскандоном.



В конце концов, я собираюсь перейти в 130 фунтов в погоне за большими боями, но сначала я хочу доминировать в полулёгком весе. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы делать вес в 126 фунтов», — цитирует Расселла BoxingScene.