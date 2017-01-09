Казахстанские боксеры сохранили свои позиции рейтинга WBA
Опубликован обновленный
рейтинг-лист боксеров мира по версии WBA, сообщает Sports.kz.
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Положения представителей Казахстана в табели о рангах не изменились.
Жанат Жакиянов сохранил первую строчку в рейтинге легчайшего веса, Жанкош Тураров остался 11-м в категории полусредневесов, Канат Ислам — четвертый в списке ведущих бойцов первой средней категории, а Иса Акбербаев замыкает ТОП-15 первого тяжелого дивизиона.
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