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https://sport.mail.ru/news/boxing/28363815/
9 января 2017, 11:08 | Бокс | Sports.kz

Казахстанские боксеры сохранили свои позиции рейтинга WBA

Опубликован обновленный рейтинг-лист боксеров мира по версии WBA, сообщает Sports.kz.

Опубликован обновленный <nobr>рейтинг-лист</nobr> боксеров мира по версии WBA сообщает Sports.kz. Увеличить
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Положения представителей Казахстана в табели о рангах не изменились.

Жанат Жакиянов сохранил первую строчку в рейтинге легчайшего веса, Жанкош Тураров остался 11-м в категории полусредневесов, Канат Ислам — четвертый в списке ведущих бойцов первой средней категории, а Иса Акбербаев замыкает ТОП-15 первого тяжелого дивизиона.

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