«Бегать или драться». Какую тактику на бой против Головкина выберет Джейкобс после работы с тренером Уорда

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В своих интервью Джейкобс не раз говорил, что видел недостатки у Головкина и намерен использовать их. Однако, пожалуй, один из главных вопросов, который интересует фанатов бокса, какую же тактику на этот поединок американец выберет: «Бегать или драться».

Джейкобс прежде никогда не сталкивался с соперником такого уровня, и вполне возможно, что он предпочтет бегать от Головкина, когда выйдет с ним на ринг.

Изменить «картину» может тренер Вирджил Хантер, который помогает Джейкобсу готовиться к поединку против Головкина. И хотя, некоторые люди из мира бокса видят Хантера больше как мотиватора или философа, он проделал большую работу в качестве тренера-наставника для Андре Уорда. Хантер имеет много концепций, которые могут помочь Джейкобсу создать проблемы Головкину при их встрече.

Одна из таких идей может заключаться в том, чтобы «вязать» Головкина и тем самым избегать его ударов. Джейкобс не будет следовать этой тактике все время, но, скорее всего, сделает это в достаточной мере, чтобы замедлить Головкина, когда тот будет сближаться и пытаться нанести тяжелый удар на ближней дистанции.

В интересах Джейкобса, чтобы фанаты увидели то, что он хотя бы пытается драться. Если же он будет бегать от Головкина, то это будет выглядит некрасиво, особенно если бой для него завершится поражением. Всегда лучше смотрится то, как боксер пытается сделать бой, а не просто сдается и не «сидит на велосипеде» все 12 раундов.

Головкину придется гоняться за Джейкобсом. Он не позволит ему легко отделаться. Головкин очень хорош в том, чтобы достать соперника, когда тот переходит в режим «жертвы». Джейкобс пытался бегать в бою с Дмитрием Пирогом в 2010 году, и это закончился для него не лучшим образом. Пирог умело «резал ринг» и нокаутировал Джейкобса. Головкин постарается сделать то же самое, если Джейкобс попытается боксировать в своей манере, чтобы выиграть бои по итогам 12 раундов.

Между тем, тренер Джейкобса Андре Розье выразил уверенность, что его подопечный не только выстоит все 12 раундов против Головкина, но в итоге выйдет победителем из этого противостояния. Однако наставник GGG Абель Санчес сомневается, что американец увидит конец боя.

Сам Головкин признался, что Джейкобс его лучший соперник и самый большой бой. Американец отметил, что они оба нокаутеры и обладают выдающими навыками, поэтому исход поединка предсказать сложно.

Добавим, что бой Головкин — Джейкобс будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Для казахстанца это станет вторым подобным опытом в карьере. В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы «Казахстан» и KazSport.