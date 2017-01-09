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https://sport.mail.ru/news/boxing/28363424/
9 января 2017, 10:37 | Бокс | Чемпионат.com

Уорд: СМИ превозносили Ковалёва как непобедимого, и я ожидал от него большего

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд заявил, что ожидал большего от Сергея Ковалёва, у которого он отнял чемпионские пояса в ноябре прошлого года, одержав спорную победу по очкам.

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> заявил что ожидал большего от Сергея Ковалёва у которого он отнял чемпионские пояса в ноябре прошлого года одержав спорную победу по очкам. Увеличить
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В контракте на бой был прописан пункт о незамедлительном матче-реванше в случае поражения россиянина.

«Я хочу быть честным. Ковалёв навсегда останется в моём послужном спуске чемпионом, и я не хочу ничего отнимать у него, но я ожидал от него большего в ринге. Когда ты слышишь о непобедимом, каким его изображали СМИ, то ждёшь большего. Я ожидал увидеть Разрушителя (прозвище Ковалёва. — Прим. “Чемпионата”), но я его не увидел», — рассказал Уорд в интервью Rolling Stone.
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