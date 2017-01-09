Уорд: СМИ превозносили Ковалёва как непобедимого, и я ожидал от него большего

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В контракте на бой был прописан пункт о незамедлительном матче-реванше в случае поражения россиянина.



«Я хочу быть честным. Ковалёв навсегда останется в моём послужном спуске чемпионом, и я не хочу ничего отнимать у него, но я ожидал от него большего в ринге. Когда ты слышишь о непобедимом, каким его изображали СМИ, то ждёшь большего. Я ожидал увидеть Разрушителя (прозвище Ковалёва. — Прим. “Чемпионата”), но я его не увидел», — рассказал Уорд в интервью Rolling Stone.