Портер рассказал, как Головкин избивал американских боксеров в любителях
Американский тренер Кенни Портер вспомнил о временах, когда Геннадий Головкин сталкивался с американскими боксерами на любительском ринге, сообщает Sports.kz.
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«Он бил нас с легкостью. Просто избивал. Некоторые наши ребята дрались с ним и возвращались в свой угол пришибленными. И мы, как тренеры, знали, с кем имеем дело, если он нам выпадал. Он побеждал очень талантливых парней из американской сборной. Все, что он делал, выглядело очень легко. Вообще не было похоже, что он утруждается. Канело также его не побьет. Будет то же самое, что и в поединке Канело с Мейвезером. Он отправит этого парня в школу», — сказал Портер в беседе с Fight Hype.
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