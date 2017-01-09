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9 января 2017, 9:38 | Бокс | Sports.kz

Портер рассказал, как Головкин избивал американских боксеров в любителях

Американский тренер Кенни Портер вспомнил о временах, когда Геннадий Головкин сталкивался с американскими боксерами на любительском ринге, сообщает Sports.kz.

Американский тренер <span class=error>Кенни</span> <span class=error>Портер</span> вспомнил о временах когда Геннадий <span class=error>Головкин</span> сталкивался с американскими боксерами на любительском ринге сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Он бил нас с легкостью. Просто избивал. Некоторые наши ребята дрались с ним и возвращались в свой угол пришибленными. И мы, как тренеры, знали, с кем имеем дело, если он нам выпадал. Он побеждал очень талантливых парней из американской сборной. Все, что он делал, выглядело очень легко. Вообще не было похоже, что он утруждается. Канело также его не побьет. Будет то же самое, что и в поединке Канело с Мейвезером. Он отправит этого парня в школу», — сказал Портер в беседе с Fight Hype.

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Джефф Мейвезер: Головкин — отличный боец, но чтобы стать великим, нужно подняться весе и выйти из зоны комфорта, а он к этому не готов

Джефф Мейвезер: Головкин — отличный боец, но чтобы стать великим, нужно подняться весе и выйти из зоны комфорта, а он к этому не готов

Дядя Флойда Мейвезера-младшего, бывший профессиональный боксер, а ныне тренер Джефф Мейвезер считает, что казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, должен подняться в весе, если хочет стать великим боксером.
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