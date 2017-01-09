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https://sport.mail.ru/news/boxing/28362494/
9 января 2017, 9:17 | Бокс | Vesti.kz

Джефф Мейвезер: Головкин — отличный боец, но чтобы стать великим, нужно подняться весе и выйти из зоны комфорта, а он к этому не готов

Дядя Флойда Мейвезера-младшего, бывший профессиональный боксер, а ныне тренер Джефф Мейвезер считает, что казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, должен подняться в весе, если хочет стать великим боксером.

Он также указал на слабый уровень оппозиции GGG. Увеличить
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«Я немного восхищаюсь Головкиным, но не более. Он отличный боец, и этого у него не отнять. Мне нравится наблюдать за его боями. Он стал выдающимся боксером в среднем дивизионе, но все великие не останавливались на одной категории. Одни всегда начинали с малых весов и поднимались выше и испытывали себя дивизион за дивизионом.

Но когда вам предлагают бой с хорошим парнем, который больше вас всего на восемь фунтов, и вы отказывается от него, это значит, что вы даже не пытаетесь стать великим. Вы просто хотите быть чемпионом в среднем весе и доминировать там, хотя и в этом нет ничего плохо. Думаю, это будет отличный бой с Джейкобсом. Я думаю, у Дэнни есть шанс.

Но на самом деле, с кем Головкин дрался? Я могу, наверно, назвать только трех парней, и он не смог их нокаутировать. Это не его вина, что уровень его оппозиции не позволяет ему считаться великим. Но как я сказал, когда вы хотите стать таковым, вы должны выйти из зоны комфорта. Однако не похоже, что он готов пойти на это, — заявил Джефф Мейвезер в интервью Fighthype.com.

Ранее дядя Мейвезера высказался по поводу потенциального боя Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. По его словам, казахстанец хочет этот поединок только из-за денег, но не может заставить мексиканца драться с ним.
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