«Я немного восхищаюсь Головкиным, но не более. Он отличный боец, и этого у него не отнять. Мне нравится наблюдать за его боями. Он стал выдающимся боксером в среднем дивизионе, но все великие не останавливались на одной категории. Одни всегда начинали с малых весов и поднимались выше и испытывали себя дивизион за дивизионом.

Но когда вам предлагают бой с хорошим парнем, который больше вас всего на восемь фунтов, и вы отказывается от него, это значит, что вы даже не пытаетесь стать великим. Вы просто хотите быть чемпионом в среднем весе и доминировать там, хотя и в этом нет ничего плохо. Думаю, это будет отличный бой с Джейкобсом. Я думаю, у Дэнни есть шанс.

Но на самом деле, с кем Головкин дрался? Я могу, наверно, назвать только трех парней, и он не смог их нокаутировать. Это не его вина, что уровень его оппозиции не позволяет ему считаться великим. Но как я сказал, когда вы хотите стать таковым, вы должны выйти из зоны комфорта. Однако не похоже, что он готов пойти на это, — заявил Джефф Мейвезер в интервью Fighthype.com.