Почему Геннадий Головкин — лучший боксер в среднем весе за 2016 год
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров среднего дивизиона по итогам 2016 года по версии портала Bad Left Hook.
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«Здесь абсолютно нечего обсуждать. После того, как “Канело” Альварес убежал из дивизиона и утратил свой титул чемпиона WBC, чтобы избежать боя с GGG, ни у кого другого не было реального аргумента, кроме как сказать: “Смотри, у меня есть бумажный пояс”. Головкин владеет титулами WBA (Super), WBC и IBF. Он доминировал над всеми соперниками, которые были на его пути. И хотя “Канело” сказал, что Головкин никого стоящего не побил, он одолел трех представителей из нашего ТОП-10, и в следующем бою встретится со вторым номером рейтинга. Его оппозиция была той, какой была, но это были наилучшие из доступных вариантов или,
Полностью ТОП-10 лучших боксеров среднего веса по итогам 2016 года по версии Bad Left Hook выглядит следующим образом:
1. Геннадий Головкин (36−0, 33 КО)
2. Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 KO)
3. Давид Лемье (36−3, 32 KO)
4. Билли Джо Сондерс (24−0, 12 KO)
5. Крис
6. Сергей Деревянченко (9−0, 7 KO)
7. Вилли
8. Хассан Н’Дам Н’Жикам (35−2, 21 KO)
9. Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 KO)
10. Кертис Стивенс (29−5, 21 KO).
Ранее El Paso Times подвел итоги 2016 года, отдав предпочтение Головкину в восьми номинациях.
Кроме того, казахстанец во второй раз подряд выиграл награду «Боксер года» по версии Boxing News and Views, а старейший в мире журнал о боксе назвал Головкина лучшим иностранным бойцом года.
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