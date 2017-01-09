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«Здесь абсолютно нечего обсуждать. После того, как “Канело” Альварес убежал из дивизиона и утратил свой титул чемпиона WBC, чтобы избежать боя с GGG, ни у кого другого не было реального аргумента, кроме как сказать: “Смотри, у меня есть бумажный пояс”. Головкин владеет титулами WBA (Super), WBC и IBF. Он доминировал над всеми соперниками, которые были на его пути. И хотя “Канело” сказал, что Головкин никого стоящего не побил, он одолел трех представителей из нашего ТОП-10, и в следующем бою встретится со вторым номером рейтинга. Его оппозиция была той, какой была, но это были наилучшие из доступных вариантов или, по-крайней мере, из тех, кто хотел с ним драться», — говорится в заметке.

Полностью ТОП-10 лучших боксеров среднего веса по итогам 2016 года по версии Bad Left Hook выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (36−0, 33 КО)

2. Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 KO)

3. Давид Лемье (36−3, 32 KO)

4. Билли Джо Сондерс (24−0, 12 KO)

5. Крис Юбэнк-младший (23−1, 18 KO)

6. Сергей Деревянченко (9−0, 7 KO)

7. Вилли Монро-младший (21−2, 6 KO)

8. Хассан Н’Дам Н’Жикам (35−2, 21 KO)

9. Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 KO)

10. Кертис Стивенс (29−5, 21 KO).

Ранее El Paso Times подвел итоги 2016 года, отдав предпочтение Головкину в восьми номинациях.

Кроме того, казахстанец во второй раз подряд выиграл награду «Боксер года» по версии Boxing News and Views, а старейший в мире журнал о боксе назвал Головкина лучшим иностранным бойцом года.