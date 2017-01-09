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https://sport.mail.ru/news/boxing/28361633/
9 января 2017, 8:35 | Бокс | Vesti.kz

Помогающий Джейкобсу в подготовке тренер Уорда рассказал о плане на бой с Головкиным

Известный тренер по боксу Вирджил Хантер, помогающий американцу Дэниэлу Джейкобсу (32−1, 29 КО) в подготовке к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), поделился ожиданиями и планами на предстоящий поединок.

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«У них с Уордом разные стили. Я хочу попробовать и посмотреть, какими способностями обладает Джейкобс, чтобы эффективно их использовать в бою против Головкина, а также знать, в какой определенный момент применить его арсенал. Это ментальный бой, а не физический.

Дэнни то же умеет бить. Поэтому я не думаю, что Головкин позволит себе быть беспечным и пропускать удары от Джейкобса. Но я бы хотел это увидеть. Если честно, если бы я был тренером Джейкобса, то сказал бы пресс-конференции: Пожалуйста, «умри от скуки» и подари Джекобсу пару ударов.

Джейкобс уверен, что он может победить, и это один из составляющих элементов для этого. Я не думаю, что бой получится односторонним. Он собирается бороться и побить его. Самое лучшее, что я могу, так это заставить его использовать свои сильные стороны, тем самым скрыв его недостатки. Позже выяснилось, что у Майка Тайсона было куча слабостей, но его сильные стороны были настолько хорошо, что покрывали все это. Мы видели, что Головкин пропускает удары. У него есть слабые места, которые можно использовать, -заявил Хантер в интервью Dontae’s Boxing Nation.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами. Что касается Хантера, то он известен по работе с Андре Уордом и Амиром Ханом.

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