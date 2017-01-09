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https://sport.mail.ru/news/boxing/28361516/
9 января 2017, 8:33 | Бокс | Vesti.kz

Джефф Мейвезер: Головкин может кричать и лаять, но он не может заставить «Канело» драться с ним

Дядя экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего — Джефф Мейвезер считает, что казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) находится на данный момент не в выгодной ситуации, чтобы требовать бой у мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО).

Он добавил что GGG хочет этого боя только <nobr>из-за </nobr>денег. Увеличить
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По его словам, Головкин может «кричать и лаять» все что угодно, что заполучить этот поединок, но это не поможет ему. Дело в том, что «Канело» не обязан этого делать.

«Я думаю, это отличный бой, но единственная причина, почему Головкин хочется драться с «Канело» — это деньги. Это как с Флойдом, когда он был «денежной коровой». Кто только не хотел с ним драться. Это же ситуация сейчас происходит и с «Канело». Он молод и ему не надо спешить, чтобы подраться с GGG. Наоборот, это Головкину надо спешить, потому что его время уже поджимает.

Но дело в том, что Головкин не может заставить «Канело» драться с ним. Впрочем, как и любой другой боксер. Головкину уже 35, и если бой не состоится в ближайший год-два, то — кто знает. Возможно, это план «Канело», и он не обязан драться с ним. Однако люди не понимают этого, особенно, когда боксеры выступают в разных весовых категориях и являются чемпионами в разных организациях.

Если бы «Канело» был моим бойцом, то я бы постарался увеличить его доходы. Я бы позволил ему бить за деньги парней, о которых я никогда не слышал. Но если затем он встретится с GGG и проиграет, что тогда? Он уже богат. Он побил всех парней, как это сделал Головкин — выбрал никому неизвестных парней и нокаутировал их. Головкин может кричать и лаять, но он не может кого-либо заставить драться с ним, — заявил Джефф Мейвезер в интервью Fighthype.com.

Ране сам Мейвезер-младший выразил уверенность, что «Канело» не просто с легкостью побьет Головкина, а нокаутирует его. Однако у СМИ другое мнение на это тсчет.

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Джефф Мейвезер: Головкин — отличный боец, но чтобы стать великим, нужно подняться весе и выйти из зоны комфорта, а он к этому не готов

Джефф Мейвезер: Головкин — отличный боец, но чтобы стать великим, нужно подняться весе и выйти из зоны комфорта, а он к этому не готов

Дядя Флойда Мейвезера-младшего, бывший профессиональный боксер, а ныне тренер Джефф Мейвезер считает, что казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, должен подняться в весе, если хочет стать великим боксером.
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