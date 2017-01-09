Джефф Мейвезер: Головкин может кричать и лаять, но он не может заставить «Канело» драться с ним
Дядя
экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего — Джефф Мейвезер считает, что казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) находится на данный момент не в выгодной ситуации, чтобы требовать бой у мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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По его словам, Головкин может «кричать и лаять» все что угодно, что заполучить этот поединок, но это не поможет ему. Дело в том, что «Канело» не обязан этого делать.
«Я думаю, это отличный бой, но единственная причина, почему Головкин хочется драться с «Канело» — это деньги. Это как с Флойдом, когда он был «денежной коровой». Кто только не хотел с ним драться. Это же ситуация сейчас происходит и с «Канело». Он молод и ему не надо спешить, чтобы подраться с GGG. Наоборот, это Головкину надо спешить, потому что его время уже поджимает.
Но дело в том, что Головкин не может заставить «Канело» драться с ним. Впрочем, как и любой другой боксер. Головкину уже 35, и если бой не состоится в ближайший
Если бы «Канело» был моим бойцом, то я бы постарался увеличить его доходы. Я бы позволил ему бить за деньги парней, о которых я никогда не слышал. Но если затем он встретится с GGG и проиграет, что тогда? Он уже богат. Он побил всех парней, как это сделал Головкин — выбрал никому неизвестных парней и нокаутировал их. Головкин может кричать и лаять, но он не может
Ране сам
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