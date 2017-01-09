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9 января 2017, 8:28 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес анонсировал скорый переход Головкина в другую весовую категорию

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес заявил, что его подопечный в скором времени поднимется в другую весовую категорию.

До этого 18 марта GGG предстоит провести защиту титулов в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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«Я могу представить, как Головкин поднимается в 168 фунтов ради правильного боя, но затем спускается обратно в 160. Думаю, через полтора года он будет драться и останется в 168 фунтах. А, возможно, через три года он остановится между 168 и 175 фунтами.

Но промоутеры и менеджеры посмотрят, что будет лучше для карьеры Головкина. Также зависит от того, сможем ли мы в этом весе организовать большие бои, и не просто поговорить о них, а именно сделать их, — заявил Санчес в интервью World Boxing News.

Добавим, что на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина намечена защита титулов. Его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.

Ранее Санчес исключил, что Головкина поднимется в весе сразу после боя с Джейкобсом, так как у него есть обязательства и невыполненные задачи в среднем весе.

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