Санчес рассказал, когда именно Головкин поднимется в весе
Абель Санчес, тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), в интервью Worldboxingnews.net рассказал о его возможном повышении в весовой категории, сообщает Sports.kz.
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— Я могу представить Головкина, поднимающимся в 168 фунтов ради хорошего боя, но потом спускающимся в 160. Думаю, через полтора года он будет драться и останется в 168 фунтах. А, возможно, через три года он остановится между 168 и 175 фунтами. Но наши промоутеры посмотрят, как будет лучше для самого GGG. Также зависит от того, сможем ли мы в этом весе организовать большие бои: именно организовать, а не просто поговорить о них, — сказал Санчес.
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