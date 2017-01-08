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https://sport.mail.ru/news/boxing/28360466/
8 января 2017, 22:48 | Бокс | Sports.kz

Санчес рассказал, когда именно Головкин поднимется в весе

Абель Санчес, тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), в интервью Worldboxingnews.net рассказал о его возможном повышении в весовой категории, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> тренер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) в интервью Worldboxingnews.net рассказал о его возможном повышении в весовой категории сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Я могу представить Головкина, поднимающимся в 168 фунтов ради хорошего боя, но потом спускающимся в 160. Думаю, через полтора года он будет драться и останется в 168 фунтах. А, возможно, через три года он остановится между 168 и 175 фунтами. Но наши промоутеры посмотрят, как будет лучше для самого GGG. Также зависит от того, сможем ли мы в этом весе организовать большие бои: именно организовать, а не просто поговорить о них, — сказал Санчес.

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