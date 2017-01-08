Санчес рассказал, когда именно Головкин поднимется в весе

— Я могу представить Головкина, поднимающимся в 168 фунтов ради хорошего боя, но потом спускающимся в 160. Думаю, через полтора года он будет драться и останется в 168 фунтах. А, возможно, через три года он остановится между 168 и 175 фунтами. Но наши промоутеры посмотрят, как будет лучше для самого GGG. Также зависит от того, сможем ли мы в этом весе организовать большие бои: именно организовать, а не просто поговорить о них, — сказал Санчес.