Головкин — Канело возглавил список самых ожидаемых боев по версии Los Angeles Daily News
Сайт DailyNews.com опубликовал свой список самых ожидаемых боев 2017 года, сообщает Sports.kz.
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На первое место издание поставило потенциальный бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО).
«Этот бой приходит нам на ум в первую очередь. Все мы надеялись, что он состоится в сентябре 2016 года, но в итоге бой был перенесен на осень 2017-го. Канело это не красит даже несмотря на то, что это была не его идея. Но перед этим боем Головкину предстоит встретиться с Джейкобсом — его самым тяжелым соперником на данный момент», — пишет Los Angeles Daily News.
Также в «вишлист» редакции сайта вошли следующие бои:
Деонтей Уайлдер (37−0, 36 КО) — Энтони Джошуа (18−0, 18 КО)
Франсиско Варгас (23−0−2, 17 КО) — Орландо Салидо (43−13−4, 30 КО)
Сауль Альварес — Джермалл Чарло (25−0, 19 КО)
Франсиско Варгас — Василий Ломаченко (7−1, 5 КО).
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