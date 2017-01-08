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https://sport.mail.ru/news/boxing/28360246/
8 января 2017, 21:46 | Бокс | Sports.kz

Головкин — Канело возглавил список самых ожидаемых боев по версии Los Angeles Daily News

Сайт DailyNews.com опубликовал свой список самых ожидаемых боев 2017 года, сообщает Sports.kz.

Сайт DailyNews.com опубликовал свой список самых ожидаемых боев 2017 года сообщает Sports.kz. Увеличить
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На первое место издание поставило потенциальный бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО).

«Этот бой приходит нам на ум в первую очередь. Все мы надеялись, что он состоится в сентябре 2016 года, но в итоге бой был перенесен на осень 2017-го. Канело это не красит даже несмотря на то, что это была не его идея. Но перед этим боем Головкину предстоит встретиться с Джейкобсом — его самым тяжелым соперником на данный момент», — пишет Los Angeles Daily News.

Также в «вишлист» редакции сайта вошли следующие бои:
Деонтей Уайлдер (37−0, 36 КО) — Энтони Джошуа (18−0, 18 КО)
Франсиско Варгас (23−0−2, 17 КО) — Орландо Салидо (43−13−4, 30 КО)
Сауль Альварес — Джермалл Чарло (25−0, 19 КО)
Франсиско Варгас — Василий Ломаченко (7−1, 5 КО).

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