Жанкош Тураров: В ближайшее время отправлюсь в США, там же проведу свой следующий бой
Известный 26-летний казахстанский
боксер-профессионал Жанкош Тураров рассказал журналисту онлайн-издания «Профи Бокс Казахстана» о своих планах на будущее и следующем поединке.
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«Планирую в ближайшее время отправится в Штаты, где проведу тренировочные сборы, а также свой следующий бой на профессиональном ринге. Больше сказать не могу», — заявил боксер.
На счету Жанкоша Турарова 20 побед в 20-ти проведенных поединках на профессиональном ринге, 14 из которых он завершил досрочно.
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