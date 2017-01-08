Жанкош Тураров: В ближайшее время отправлюсь в США, там же проведу свой следующий бой

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«Планирую в ближайшее время отправится в Штаты, где проведу тренировочные сборы, а также свой следующий бой на профессиональном ринге. Больше сказать не могу», — заявил боксер.



На счету Жанкоша Турарова 20 побед в 20-ти проведенных поединках на профессиональном ринге, 14 из которых он завершил досрочно.