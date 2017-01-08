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https://sport.mail.ru/news/boxing/28358391/
8 января 2017, 16:05 | Бокс | Sports.kz

Жанкош Тураров: В ближайшее время отправлюсь в США, там же проведу свой следующий бой

Известный 26-летний казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров рассказал журналисту онлайн-издания «Профи Бокс Казахстана» о своих планах на будущее и следующем поединке.

Известный 26-летний казахстанский <nobr>боксер-профессионал</nobr> <span class=error>Жанкош</span> <span class=error>Тураров</span> рассказал журналисту <nobr>онлайн-издания</nobr> Профи Бокс Казахстана о своих планах на будущее и следующем поединке. Увеличить
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«Планирую в ближайшее время отправится в Штаты, где проведу тренировочные сборы, а также свой следующий бой на профессиональном ринге. Больше сказать не могу», — заявил боксер.

На счету Жанкоша Турарова 20 побед в 20-ти проведенных поединках на профессиональном ринге, 14 из которых он завершил досрочно.

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