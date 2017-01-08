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https://sport.mail.ru/news/boxing/28358001/
8 января 2017, 15:08 | Бокс | ТАСС

Промоутер: Боксер Уорд пытается избежать боя-реванша с Ковалевым

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Американский боксер Андре Уорд пытается уклониться от боя-реванша с россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом заявила промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува, слова которой приводит портал World Boxing News.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом) одно поражение и одна ничья. Увеличить
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В ноябре Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым.

«Давайте посмотрим правде в глаза. Уорд не хочет больше встречаться с Сергеем, и мы все это знаем, — отметила Дува. — Посмотрите на его лицо до и после объявления результата — он понимает, кто в действительности победил. При этом американец до боя подписал соглашение, согласно которому обязался в случае своей победы провести матч-реванш в обмен на возможность бороться сразу за три титула Сергея».

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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