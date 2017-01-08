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https://sport.mail.ru/news/boxing/28357666/
8 января 2017, 14:35 | Бокс | Чемпионат.com

Вавжик: В бое с Поветкиным гонорар был, словно боксируем за титул чемпиона ЕС

Польский боксёр супертяжёлого веса Анджей Вавжик прокомментировал свой гонорар за бой против чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера, который составит около $ 240 тыс.

«Деньги приличные. Это мой второй бой за титул чемпиона мира, но в первый раз, с Поветкиным, гонорар был такой, словно я вышел на поединок за титул чемпиона Европейского союза.

Если честно, до этого я выступал в скромных залах, а когда увидел дворец в Москве, перегорел. Читал много мнений перед боем и чувствовал себя не в своей тарелке. Сейчас подобного ощущения нет», — приводит слова Вавжика Sport.se.pl.

Напомним, Вавжик уступил Поветкину нокаутом в третьем раунде. Бой проходил в 2013 году.
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