Вавжик: В бое с Поветкиным гонорар был, словно боксируем за титул чемпиона ЕС

«Деньги приличные. Это мой второй бой за титул чемпиона мира, но в первый раз, с Поветкиным, гонорар был такой, словно я вышел на поединок за титул чемпиона Европейского союза.



Если честно, до этого я выступал в скромных залах, а когда увидел дворец в Москве, перегорел. Читал много мнений перед боем и чувствовал себя не в своей тарелке. Сейчас подобного ощущения нет», — приводит слова Вавжика Sport.se.pl.



Напомним, Вавжик уступил Поветкину нокаутом в третьем раунде. Бой проходил в 2013 году.