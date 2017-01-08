Тренер Головкина ждёт признания от критиков
Тренер казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес не скрывает надежду на признание подопечного после уверенной победы над американцем Дэниелом Джейкобсом (32−1, 29 КО), в которой он нисколько не сомневается. Напомним, что поединок запланирован на 18 марта в
Нью-Йорке (США).
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«Я думаю, даже надеюсь, что после боя те ребята, которые критикуют Головкина за слабую оппозицию, перечитают заметки, которые выйдут в ближайшие месяцы о том, что это очень сложный соперник, и что у него есть всё необходимое для победы над Геннадием. Потому что когда Головкин его побьёт и сделает это с лёгкостью, я надеюсь, что он получит признание, которое заслуживает», — приводит слова Санчеса ABC News.
«Лично я считаю Джейкобса наиболее одарённым атлетом и сильным панчером (из всех, с кем встречался Головкин). Он может боксировать. Да, у Дэнни была неудача с Пирогом, но он абсолютно лучший боец, с которым нам доводилось драться».
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