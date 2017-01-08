Менеджер Салидо: Не договорились с Ломаченко по деньгам

«Реванш Салидо с Варгасом будет лучшим поединком 2017 года, несмотря на то, что Варгас пока не проявляет интерес к этому поединку. Посмотрим, чем закончится бой Варгаса с Миурой 28 января. Мы говорили с Арумом по поводу реванша с Ломаченко, но не договорились. Дело было в деньгах. Теперь Орландо настроен на реванш с Варгасом. Он не выходит у него из головы. Он желает получить зелёный пояс (WBC. — Прим. “Чемпионата”). Это будет великий бой», — приводит слова Гиббонса ESPN.