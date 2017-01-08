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https://sport.mail.ru/news/boxing/28357335/
8 января 2017, 13:25 | Бокс | Чемпионат.com

Менеджер Салидо: Не договорились с Ломаченко по деньгам

Менеджер бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Орландо Салидо Шон Гиббонс рассказал о причинах срыва переговоров с командой Василия Ломаченко, а также о следующей цели своего подопечного.

Менеджер бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Орландо <span class=error>Салидо</span> <span class=error>Шон</span> <span class=error>Гиббонс</span> рассказал о причинах срыва переговоров с командой Василия <span class=error>Ломаченко</span> а также о следующей цели своего подопечного. Увеличить
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«Реванш Салидо с Варгасом будет лучшим поединком 2017 года, несмотря на то, что Варгас пока не проявляет интерес к этому поединку. Посмотрим, чем закончится бой Варгаса с Миурой 28 января. Мы говорили с Арумом по поводу реванша с Ломаченко, но не договорились. Дело было в деньгах. Теперь Орландо настроен на реванш с Варгасом. Он не выходит у него из головы. Он желает получить зелёный пояс (WBC. — Прим. “Чемпионата”). Это будет великий бой», — приводит слова Гиббонса ESPN.

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