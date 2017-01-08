Абель Санчес: Бой Мейвезера и Пакьяо повлиял на PPV-продажи боя Ковалёв — Уорд
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что низкие продажи трансляций PPV на поединок между россиянином Сергеем Ковалёвым и американцем Андре Уордом отчасти зависели от громкого боя между Флойдом
Мейвезером-младшим и Мэнни Пакьяо. Напомним, Уорд победил Ковалёва единогласным решением судей в ноябре 2016 года. Мейвезер также победил Пакьяо по решению судей, бой проходил в мае 2015 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ковалёв и Уорд были популярны. Уорд был победителем Олимпийских игр, а Ковалёв очень крутой профессионал. Но фаны всё равно не покупали трансляции. Я думаю, что отчасти причиной этому служит бой Мейвезер — Пакьяо. Нам нужно продолжать сводить лучших бойцов, тогда, возможно, интерес болельщиков вернётся», — приводит слова Санчеса On The Ropes Boxing Radio.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter