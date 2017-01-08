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«Ковалёв и Уорд были популярны. Уорд был победителем Олимпийских игр, а Ковалёв очень крутой профессионал. Но фаны всё равно не покупали трансляции. Я думаю, что отчасти причиной этому служит бой Мейвезер — Пакьяо. Нам нужно продолжать сводить лучших бойцов, тогда, возможно, интерес болельщиков вернётся», — приводит слова Санчеса On The Ropes Boxing Radio.