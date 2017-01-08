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https://sport.mail.ru/news/boxing/28357330/
8 января 2017, 13:20 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Бой Мейвезера и Пакьяо повлиял на PPV-продажи боя Ковалёв — Уорд

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что низкие продажи трансляций PPV на поединок между россиянином Сергеем Ковалёвым и американцем Андре Уордом отчасти зависели от громкого боя между Флойдом Мейвезером-младшим и Мэнни Пакьяо. Напомним, Уорд победил Ковалёва единогласным решением судей в ноябре 2016 года. Мейвезер также победил Пакьяо по решению судей, бой проходил в мае 2015 года.

Тренер Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> считает что низкие продажи трансляций PPV на поединок между россиянином Сергеем Ковалёвым и американцем <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> отчасти зависели от громкого боя между <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мейвезером-младшим</nobr> и <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span>. <span class=stop>Напомним</span> <span class=error>Уорд</span> победил Ковалёва единогласным решением судей в ноябре 2016 года. Мейвезер также победил <span class=error>Пакьяо</span> по решению судей бой проходил в мае 2015 года. Увеличить
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«Ковалёв и Уорд были популярны. Уорд был победителем Олимпийских игр, а Ковалёв очень крутой профессионал. Но фаны всё равно не покупали трансляции. Я думаю, что отчасти причиной этому служит бой Мейвезер — Пакьяо. Нам нужно продолжать сводить лучших бойцов, тогда, возможно, интерес болельщиков вернётся», — приводит слова Санчеса On The Ropes Boxing Radio.

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