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https://sport.mail.ru/news/boxing/28356521/
8 января 2017, 12:32 | Бокс | Vesti.kz

Сауля Альвареса назвали самым переоцененным боксером 2016 года

El Paso Times подводя итоги 2016 года, назвал мексиканца Сауля «Канело» Альвареса самым переоцененным боксером 2016 года.

Следующий бой мексиканец планирует провести со своим соотечественником <nobr>Чавесом-младшим.</nobr> Увеличить
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При этом казахстанский боксер Геннадий Головкин победил в восьми номинациях данного издания, а его наставник Абель Санчес был удостоен звания лучшего тренера года.

Следующий поединок Альварес намерен провести со своим соотечественником Чавесом-младшим. Что интересно, известный тренер Фредди Роуч готов к данной встрече подготовить Чавеса, если тот серьезно отнесется к тренировочному процессу.

Кроме того, болельщики и эксперты надеются, что осенью этого года «Канело» выйдет на ринг против казахстанского панчера Головкина. По версии El Paso Times их поединок вошел в список самых ожидаемых событий в боксе в 2017 году.

В то же время Геннадий Головкин ближайший бой проведет против Дэниэла Джейкобса. Он состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.
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