Сауля Альвареса назвали самым переоцененным боксером 2016 года
El Paso Times подводя итоги 2016 года, назвал мексиканца Сауля «Канело» Альвареса самым переоцененным боксером 2016 года.
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При этом казахстанский боксер Геннадий Головкин победил в восьми номинациях данного издания, а его наставник Абель Санчес был удостоен звания лучшего тренера года.
Следующий поединок Альварес намерен провести со своим соотечественником
Кроме того, болельщики и эксперты надеются, что осенью этого года «Канело» выйдет на ринг против казахстанского панчера Головкина. По версии El Paso Times их поединок вошел в список самых ожидаемых событий в боксе в 2017 году.
В то же время Геннадий Головкин ближайший бой проведет против Дэниэла Джейкобса. Он состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.
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