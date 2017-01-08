Сауля Альвареса назвали самым переоцененным боксером 2016 года

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При этом казахстанский боксер Геннадий Головкин победил в восьми номинациях данного издания, а его наставник Абель Санчес был удостоен звания лучшего тренера года.

Следующий поединок Альварес намерен провести со своим соотечественником Чавесом-младшим. Что интересно, известный тренер Фредди Роуч готов к данной встрече подготовить Чавеса, если тот серьезно отнесется к тренировочному процессу.

Кроме того, болельщики и эксперты надеются, что осенью этого года «Канело» выйдет на ринг против казахстанского панчера Головкина. По версии El Paso Times их поединок вошел в список самых ожидаемых событий в боксе в 2017 году.

В то же время Геннадий Головкин ближайший бой проведет против Дэниэла Джейкобса. Он состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.