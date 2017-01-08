СМИ: Боксер Вавжик получит около $240 тыс. за бой с Уайлдером

Бой состоится 25 февраля в Бирмингеме (США, штат Алабама).

«Да, деньги очень достойные, — сказал Вавжик. — Это мой второй бой за титул чемпиона мира, но в первом, с россиянином Александром Поветкиным, гонорар был такой, словно я боксировал за пояс чемпиона Европейского союза. Не люблю копить деньги, поэтому вложу их во что-нибудь с умом».

Вавжик проиграл Поветкину в 2013 году нокаутом в 3-м раунде. «До этого я в основном выступал в скромных залах и когда увидел большой дворец в Москве, то перегорел, — признался поляк. — Также читал много отзывов и почувствовал себя не в своей тарелке. Но сейчас это меня совершенно не беспокоит».

29-летний Вавжик провел 34 боя в профессиональной карьере, одержав в них 33 победы (19 — нокаутом) и потерпев одно поражение. 31-летний Уайлдер не знает поражений — 37 побед (36 — нокаутом).