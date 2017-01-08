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https://sport.mail.ru/news/boxing/28355665/
8 января 2017, 11:20 | Бокс | Sports.kz

Головкин победил в восьми номинациях по версии El Paso Times

Сайт ElPasoTimes.com подвел итоги 2016 года, опубликовав список различных номинаций, сообщает Sports.kz.

Сайт ElPasoTimes.com подвел итоги 2016 года опубликовав список различных номинаций сообщает Sports.kz. Увеличить
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В восьми из них лучшим был признан казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО). Так, GGG, по мнению редакции издания, является лучшим pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксером и панчером, обладает лучшим ударом с правой и левой рук, джебом и ударом по корпусу, а также выглядит наиболее зрелищным. Кроме того, его потенциальный бой с мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» включен в список самых больших событий в боксе в 2017 году.

Лучшим тренером года назван тренер Головкина Абель Санчес.

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