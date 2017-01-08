Головкин победил в восьми номинациях по версии El Paso Times
Сайт ElPasoTimes.com подвел итоги 2016 года, опубликовав список различных номинаций, сообщает Sports.kz.
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В восьми из них лучшим был признан казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО). Так, GGG, по мнению редакции издания, является лучшим
Лучшим тренером года назван тренер Головкина Абель Санчес.
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