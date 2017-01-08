Головкин победил в восьми номинациях по версии El Paso Times

В восьми из них лучшим был признан казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО). Так, GGG, по мнению редакции издания, является лучшим pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксером и панчером, обладает лучшим ударом с правой и левой рук, джебом и ударом по корпусу, а также выглядит наиболее зрелищным. Кроме того, его потенциальный бой с мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» включен в список самых больших событий в боксе в 2017 году.



Лучшим тренером года назван тренер Головкина Абель Санчес.