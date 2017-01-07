«Том Леффлер — сказал мне, что у них наметился прогресс в переговорах. Я очень надеюсь, что они сумеют договориться, потому что этот бой нужен боксу. Болельщикам нужны наилучшие бои, которые только могут быть организованы», — сказал World Boxing News тренер GGG Абель Санчеc.



Ранее не раз говорилось, что бой Головкин vs. Альвареc может состояться в сентябре 2017 года. Но сперва каждому из них нужно выигрывать свои предстоящие поединки. 18 марта в Нью-Йорке на HBO PPV Головкин сразится с «регулярным» чемпионом WBA Даниэлем Джейкобсом (32−1, 29 КО).



Альварес свой следующий бой проведёт 6 мая и также на HBO PPV. Наиболее вероятным соперником является Хулио Сезар Чавес-младший (50−2−1, 32 КО).