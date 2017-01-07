Санчес рассказал о прогрессе в переговорах боя Головкин — Альварес
Команды чемпиона WBO в первом среднем весе Сауля Альвареcа (48−1−1, 34 КО) и чемпиона WBC/WBA/IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) не прекращают вести диалог, более того, в этом плане они даже добились определённых успехов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Том Леффлер — сказал мне, что у них наметился прогресс в переговорах. Я очень надеюсь, что они сумеют договориться, потому что этот бой нужен боксу. Болельщикам нужны наилучшие бои, которые только могут быть организованы», — сказал World Boxing News тренер GGG Абель Санчеc.
Ранее не раз говорилось, что бой Головкин vs. Альвареc может состояться в сентябре 2017 года. Но сперва каждому из них нужно выигрывать свои предстоящие поединки. 18 марта в
Альварес свой следующий бой проведёт 6 мая и также на HBO PPV. Наиболее вероятным соперником является Хулио Сезар
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