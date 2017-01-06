Джейкобс рассказал о бое с Головкиным

— Иногда ты должен организовывать бои не задумываясь. Порой тебе просто нужно выйти в ринг и сделать то, что другим кажется невозможным. Но если ты веришь в себя, веришь в свои способности — как это делаю я, то всё будет хорошо. Будут ли какие-либо вызовы? Конечно. Будут ли какие-либо препятствия, которые я должен перепрыгнуть? Безусловно. Но это — ничто по сравнению с тем, через что я уже прошел. Это моя жизнь. Мы наслаждаемся предстоящим боем. Отличное время для него, мы счастливы. Наконец-то он состоится. Сейчас самое время либо выйти на ринг, либо заткнуться! — заявил Джейкобс.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.