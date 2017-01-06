Джейкобс рассказал о бое с Головкиным
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) в интервью ESPN прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Иногда ты должен организовывать бои не задумываясь. Порой тебе просто нужно выйти в ринг и сделать то, что другим кажется невозможным. Но если ты веришь в себя, веришь в свои способности — как это делаю я, то всё будет хорошо. Будут ли
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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