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6 января 2017, 22:37 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс рассказал о бое с Головкиным

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) в интервью ESPN прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) в интервью <span class=error>ESPN</span> прокомментировал предстоящий бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Иногда ты должен организовывать бои не задумываясь. Порой тебе просто нужно выйти в ринг и сделать то, что другим кажется невозможным. Но если ты веришь в себя, веришь в свои способности — как это делаю я, то всё будет хорошо. Будут ли какие-либо вызовы? Конечно. Будут ли какие-либо препятствия, которые я должен перепрыгнуть? Безусловно. Но это — ничто по сравнению с тем, через что я уже прошел. Это моя жизнь. Мы наслаждаемся предстоящим боем. Отличное время для него, мы счастливы. Наконец-то он состоится. Сейчас самое время либо выйти на ринг, либо заткнуться! — заявил Джейкобс.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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