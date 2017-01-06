СМИ назвали причину, из-за которой Головкин уступит Джейкобсу и Канело

— Джейкобс — более мощная, сильная и быстрая версия Келла Брука. Если бы апперкот Брука во втором раунде боя с Головкиным сделал бы Джейкобс, это мог бы быть нокаут. Целый раунд Брук наносил Головкину мощные удары. Если Джейкобс аналогичным образом сразу набросится на него, то у него хорошие шансы добить GGG. К тому же выносливость у Головкина уже не такая хорошая, как раньше —было видно, как тяжело он дышал в бою с Бруком. Увы, возраст — это билет в одну сторону. Нет того «фонтана молодости», из которого Головкин мог бы напиться и стать таким же, как несколько лет назад. Думаю, он проиграет и Джейкобсу, и Канело, — пишет автор.



Бой Головкина с Джейкобсом состоится 18 марта, а потенциальный бой с Канело запланирован на сентябрь.