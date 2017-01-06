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https://sport.mail.ru/news/boxing/28350377/
6 января 2017, 22:36 | Бокс | Sports.kz

СМИ назвали причину, из-за которой Головкин уступит Джейкобсу и Канело

Журналист Boxingnews24.com Крис Уильямс считает, что американскому боксеру Дэниэлу Джейкобсу (32−1, 29 КО) и мексиканцу Саулю Альваресу «Канело» (48−1−1, 34 КО) по силам побить казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Крис</span> <span class=error>Уильямс</span> считает что американскому боксеру <span class=error>Дэниэлу</span> Джейкобсу (32−1 29 КО) и мексиканцу <span class=error>Саулю</span> Альваресу <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) по силам побить <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Джейкобс — более мощная, сильная и быстрая версия Келла Брука. Если бы апперкот Брука во втором раунде боя с Головкиным сделал бы Джейкобс, это мог бы быть нокаут. Целый раунд Брук наносил Головкину мощные удары. Если Джейкобс аналогичным образом сразу набросится на него, то у него хорошие шансы добить GGG. К тому же выносливость у Головкина уже не такая хорошая, как раньше —было видно, как тяжело он дышал в бою с Бруком. Увы, возраст — это билет в одну сторону. Нет того «фонтана молодости», из которого Головкин мог бы напиться и стать таким же, как несколько лет назад. Думаю, он проиграет и Джейкобсу, и Канело, — пишет автор.

Бой Головкина с Джейкобсом состоится 18 марта, а потенциальный бой с Канело запланирован на сентябрь.

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