Хэй может стать следующим соперником победителя боя Джошуа — Кличко
Глава комитета IBF Линдси Такер заявил, что британский боксёр Дэвид Хэй может выйти против победителя поединка между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, поскольку занимает четвёртое место в рейтинге IBF.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне. Сам Хэй проведёт свой следующий бой 4 марта против Тони Беллью.
«Мы ждём боя победителя пары Кличко — Джошуа против обязательного претендента Пулева. Но если по
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter