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https://sport.mail.ru/news/boxing/28349851/
6 января 2017, 20:25 | Бокс | Чемпионат.com

Хэй может стать следующим соперником победителя боя Джошуа — Кличко

Глава комитета IBF Линдси Такер заявил, что британский боксёр Дэвид Хэй может выйти против победителя поединка между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, поскольку занимает четвёртое место в рейтинге IBF.

Глава комитета IBF <span class=error>Линдси</span> <span class=error>Такер</span> заявил что британский боксёр <span class=error>Дэвид</span> <span class=error>Хэй</span> может выйти против победителя поединка между <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> и Владимиром <span class=error>Кличко</span> поскольку занимает четвёртое место в рейтинге IBF. Увеличить
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Бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне. Сам Хэй проведёт свой следующий бой 4 марта против Тони Беллью.

«Мы ждём боя победителя пары Кличко — Джошуа против обязательного претендента Пулева. Но если по какой-либо причине Пулев откажется от боя, на очереди будет Дэвид Хэй. В случае отказа болгарина Хэй станет обязательным претендентом на титул IBF», — приводит слова Такера Sky Sports.
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