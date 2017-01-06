Промоутерская компания Андре Уорда рассказала о планах на реванш с Сергеем Ковалевым

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«По состоянию на данный момент переговоров ещё не было, но сейчас мы сосредоточимся на этом. В последние пару недель мы были полностью сфокусированы на поединке между Мигелем Котто и Джеймсом Кирклендом», — цитирует Йормарка BoxingScene.

В то же время Кэти Дува из Main Events, представляющая интересы Ковалёва, отмечает, что проблем с переговорами быть не должно, поскольку основные моменты по реваншу были согласованы ещё год назад.