Промоутерская компания Андре Уорда рассказала о планах на реванш с Сергеем Ковалевым
Команда американца Андре Уорда в ближайшее время вступит в переговоры о
бое-реванше с россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом сообщил исполнительный директор промоутерской компании Roc Nation Майкл Йормарк.
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«По состоянию на данный момент переговоров ещё не было, но сейчас мы сосредоточимся на этом. В последние пару недель мы были полностью сфокусированы на поединке между Мигелем Котто и Джеймсом Кирклендом», — цитирует Йормарка BoxingScene.
В то же время Кэти Дува из Main Events, представляющая интересы Ковалёва, отмечает, что проблем с переговорами быть не должно, поскольку основные моменты по реваншу были согласованы ещё год назад.
В ноябре Ковалев уступил Уорду титулы чемпиона IBF, WBA и WBO в полутяжёлом весе, проиграв спорным решением судей, однако в контракте на бой был предусмотрен пункт о предоставлении незамедлительного
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