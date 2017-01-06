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https://sport.mail.ru/news/boxing/28348705/
6 января 2017, 17:20 | Бокс | Чемпионат.com

Гэри Расселл проведёт защиту титула WBC 18 февраля

Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBC Гэри Расселл-младший (27−1−0, 16 КО) проведёт следующую защиту своего титула, которая станет третьей по счёту, 18 февраля в бою с обладателем пояса временного чемпиона Оскара Эскандона, сообщает Fightnews.

Встреча этих боксёров будет проходить в рамках запланированного турнира в Цинциннати, главным событием которого станет бой между Эдриеном Бронером и Адрианом Гранадосом.

Предыдущую защиту титула Расселл провёл в апреле прошлого года в бою с Патриком Хайлендом, которого победил техническим нокаутом.
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