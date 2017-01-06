Ломаченко может сразиться с чемпионом мира по версии WBA
Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе панамец Хесреел Корралес (21−1, 9 КО) может выйти на ринг против чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко (7−1, 5 КО).
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Данную информацию также подтвердила представительница боксера Лесбиа Де Мосс. По ее словам, Корралес готов боксировать с Ломаченко, однако бой состоится, только если панамцу сделают действительно интересное предложение.
Об этом сообщает xsport.ua по информации Boxingnews.
«Мы хотим провести 1−2 защиты титула в этом году. Если появится возможность проведения объединительного боя с Василием Ломаченко — мы готовы, но только если будет интересное предложение.
Хотим немного более легкого боя после двух тяжелых поединков с Такаши Учиямой. Поговорим с WBA, чтобы найти приемлемого оппонента.
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