Ломаченко может сразиться с чемпионом мира по версии WBA

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Данную информацию также подтвердила представительница боксера Лесбиа Де Мосс. По ее словам, Корралес готов боксировать с Ломаченко, однако бой состоится, только если панамцу сделают действительно интересное предложение.

Об этом сообщает xsport.ua по информации Boxingnews.

«Мы хотим провести 1−2 защиты титула в этом году. Если появится возможность проведения объединительного боя с Василием Ломаченко — мы готовы, но только если будет интересное предложение.

Хотим немного более легкого боя после двух тяжелых поединков с Такаши Учиямой. Поговорим с WBA, чтобы найти приемлемого оппонента.