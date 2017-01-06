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https://sport.mail.ru/news/boxing/28348617/
6 января 2017, 17:08 | Бокс | УНИАН

Ломаченко может сразиться с чемпионом мира по версии WBA

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе панамец Хесреел Корралес (21−1, 9 КО) может выйти на ринг против чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко (7−1, 5 КО).

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе панамец Хесреел Корралес (21−1 9 КО) может выйти на ринг против чемпиона мира по версии WBO Василия <span class=error>Ломаченко</span> (7−1 5 КО). Увеличить
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Данную информацию также подтвердила представительница боксера Лесбиа Де Мосс. По ее словам, Корралес готов боксировать с Ломаченко, однако бой состоится, только если панамцу сделают действительно интересное предложение.

Об этом сообщает xsport.ua по информации Boxingnews.

«Мы хотим провести 1−2 защиты титула в этом году. Если появится возможность проведения объединительного боя с Василием Ломаченко — мы готовы, но только если будет интересное предложение.

Хотим немного более легкого боя после двух тяжелых поединков с Такаши Учиямой. Поговорим с WBA, чтобы найти приемлемого оппонента.

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