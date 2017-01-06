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https://sport.mail.ru/news/boxing/28348524/
6 января 2017, 16:56 | Бокс | Vesti.kz

Олимпийский чемпион назвал достойного соперника для Головкина и упрекнул Альвареса за избегание GGG

Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz, каким он видит развитие боя между казахстанским боксер-профессионалом Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Также Ибраимов дал прогноз на бой c Джейкобсом. Увеличить
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— Джейкобс — это боксер не уровня Головкина. Он на уровне мастера спорта. Его Головкин до третьего раунда «хлопнет» и нокаут отправит, — считает бывший тренер сборной Казахстана по боксу.

— А за чего Геннадий выиграет так уверенно? За счет своей «физики»?

— Да, за счет «физики».

— Многие его называют близким соперником для Головкина. А кого бы Вы назвали достойным конкурентом для Геннадия?

— Против Головкина сейчас может боксировать только Флойд Мейвезер.

— Они на одном уровне?

— Да, на одном уровне.

— А как же мексиканец Сауль Альварес, бой с которым «раскручивают» к сентябрю?

— Видите же сами, Альварес боится и не выходит на бой….

Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом из США пройдет в Нью-Йорке 18 марта. Уже известны некоторые участники андеркарта этого вечера бокса. Параллельно команда казахстанца не против провести переговоры о бое с Крисом Юбэнком-младшим, но никакого интереса со стороны британского боксера нет.

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