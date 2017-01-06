Олимпийский чемпион назвал достойного соперника для Головкина и упрекнул Альвареса за избегание GGG

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— Джейкобс — это боксер не уровня Головкина. Он на уровне мастера спорта. Его Головкин до третьего раунда «хлопнет» и нокаут отправит, — считает бывший тренер сборной Казахстана по боксу.

— А за чего Геннадий выиграет так уверенно? За счет своей «физики»?

— Да, за счет «физики».

— Многие его называют близким соперником для Головкина. А кого бы Вы назвали достойным конкурентом для Геннадия?

— Против Головкина сейчас может боксировать только Флойд Мейвезер.

— Они на одном уровне?

— Да, на одном уровне.

— А как же мексиканец Сауль Альварес, бой с которым «раскручивают» к сентябрю?

— Видите же сами, Альварес боится и не выходит на бой….