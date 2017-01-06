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https://sport.mail.ru/news/boxing/28348271/
6 января 2017, 16:08 | Бокс | Sports.kz

Почему Юбэнк-младший не сможет побить Головкина

Журналист Writebetter.me Дэнни Флексен поделился мнением о потенциальном бое казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и британца Криса Юбэнка-младшего (23−1, 18 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Writebetter.me <span class=error>Дэнни</span> <span class=error>Флексен</span> поделился мнением о потенциальном бое казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) и британца <span class=error>Криса</span> <nobr>Юбэнка-младшего</nobr> (23−1 18 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Несмотря на способности Юбэнка-младшего, я не вижу его в числе элитных боксеров. Его возможный бой с Головкиным? Бой с GGG вынуждает любого боксера именно драться все три минуты каждого раунда: хорошо защищаться и при этом использовать атакующую стратегию. Юбэнк не может этого сделать. В других боях он позирует, восхищается своей работой, берет передышку — он не сможет себе позволить такую роскошь в бою с Головкиным», — считает Флексен.

В недавнем интервью промоутер Головкина Том Лёффлер сказал, что в настоящее время они не ведут переговоров с командой Юбэнка, однако по-прежнему открыты для проведения этого боя.

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