Почему Юбэнк-младший не сможет побить Головкина

«Несмотря на способности Юбэнка-младшего, я не вижу его в числе элитных боксеров. Его возможный бой с Головкиным? Бой с GGG вынуждает любого боксера именно драться все три минуты каждого раунда: хорошо защищаться и при этом использовать атакующую стратегию. Юбэнк не может этого сделать. В других боях он позирует, восхищается своей работой, берет передышку — он не сможет себе позволить такую роскошь в бою с Головкиным», — считает Флексен.



В недавнем интервью промоутер Головкина Том Лёффлер сказал, что в настоящее время они не ведут переговоров с командой Юбэнка, однако по-прежнему открыты для проведения этого боя.