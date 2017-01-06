Почему Юбэнк-младший не сможет побить Головкина
Журналист Writebetter.me Дэнни Флексен поделился мнением о потенциальном бое казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и британца Криса
Юбэнка-младшего (23−1, 18 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Несмотря на способности
В недавнем интервью промоутер Головкина Том Лёффлер сказал, что в настоящее время они не ведут переговоров с командой Юбэнка, однако
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