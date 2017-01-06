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https://sport.mail.ru/news/boxing/28348175/
6 января 2017, 15:53 | Бокс | Sports.kz

Казахстанцам предлагают турпакеты на бой Головкина в Нью-Йорке

Одна из туристических компаний Казахстана предлагает услуги по организации тура на бой чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадия Головкина против американца Дэниэла Джейкобса, который состоится 18 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из туристических компаний Казахстана предлагает услуги по организации тура на бой чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC WBA IBF и IBO Геннадия <span class=error>Головкина</span> против американца <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса который состоится 18 марта передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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Стоимость пакета на сегодняшний день на одного человека составляет 1385 долларов. Тур рассчитан на шесть дней и пять ночей с 16 по 21 марта. В пакет входит встреча в аэропорту, трансфер в отель и обратно в аэропорт, размещение в отеле, обзорная экскурсия по Нью-Йорку, посещение боя Головкин — Джейкобс (в пакет включены билеты категории 200).

Напомним, бой Головкин-Джейкобс состоится 18 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

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