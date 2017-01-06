Казахстанцам предлагают турпакеты на бой Головкина в Нью-Йорке
Одна из туристических компаний Казахстана предлагает услуги по организации тура на бой чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадия Головкина против американца Дэниэла Джейкобса, который состоится 18 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Стоимость пакета на сегодняшний день на одного человека составляет 1385 долларов. Тур рассчитан на шесть дней и пять ночей с 16 по 21 марта. В пакет входит встреча в аэропорту, трансфер в отель и обратно в аэропорт, размещение в отеле, обзорная экскурсия по
Напомним, бой
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