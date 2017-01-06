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https://sport.mail.ru/news/boxing/28347781/
6 января 2017, 15:29 | Бокс | Р-Спорт

WBA утвердила титульный бой в супертяжелом весе между Бриггсом и Окендо

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала титульный бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между американцем Шенноном Бриггсом и пуэрториканцем Фресом Окендо, сообщает Fightnews.

В конце декабря Владимир Хрюнов, промоутер российского боксера супертяжелого веса Александра Устинова, сообщил, что спортсмен проведет следующий поединок за звание регулярного чемпиона WBA, а его соперником станет либо Бриггс, либо Окендо. В середине 2016 года WBA предоставила Устинову статус обязательного претендента на бой за титул, который является в настоящее время вакантным.

В четверг WBA санкционировала титульный бой между Бриггсом и Окендо. Организация дала командам боксеров 30 дней на достижение договоренности по бою, иначе будут проведены промоутерские торги. Ожидается, что победитель поединка проведет первую защиту титула именно против Устинова.
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