WBA утвердила титульный бой в супертяжелом весе между Бриггсом и Окендо

В конце декабря Владимир Хрюнов, промоутер российского боксера супертяжелого веса Александра Устинова, сообщил, что спортсмен проведет следующий поединок за звание регулярного чемпиона WBA, а его соперником станет либо Бриггс, либо Окендо. В середине 2016 года WBA предоставила Устинову статус обязательного претендента на бой за титул, который является в настоящее время вакантным.

В четверг WBA санкционировала титульный бой между Бриггсом и Окендо. Организация дала командам боксеров 30 дней на достижение договоренности по бою, иначе будут проведены промоутерские торги. Ожидается, что победитель поединка проведет первую защиту титула именно против Устинова.