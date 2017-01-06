Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28347136/
6 января 2017, 13:28 | Бокс | Vesti.kz

Стангрит: Мне нравятся спарринг-партнеры Джейкобса. Каждый близок к чемпионскому уровню

Известный российский комментатор Григорий Стангрит отметил выбор боксеров команды американца Дэниэла Джейкобса в качестве спарринг-партнеров для подготовки к бою против казахстанца Геннадия Головкина. В интервью корреспонденту Vesti.kz Стангрит назвал их бойцами высокого уровня.

Американец без перерыва готовится к бою против Геннадия Головкина. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тренировочные занятия Джейкобса проходят в Нью-Йорке. Примечательно, что американец готовился без перерыва, а вот Головкин в декабре уходил в отпуск и вернулся в лагерь Big Bear 3 января.

Команда Джейкобса процессу подошла очень серьезно. Для лучшей подготовки к бою был привлечен даже специалист по питанию. Объявленный список спарринг- партнеров также впечатлил многих. В тренировочном лагере американца будут украинец Евгений Хитров (14−0, 12 КО), 37-летний грузин Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 КО) и 31-летний украинец Сергей Деревянченко (9−0, 7 КО).

«Спарринг — это сильный элемент подготовки, способствующий решить многие задачи подготовительного периода. Что касается “набора” Джейкобса, то мне выбор его команды определенно нравится. Все спарринг-партнеры высокого уровня, которые сами близки к чемпионскому уровню», — прокомментировал выбор Стангрит.

По словам Хурцидзе, лагерь начнет сбор со дня на день. В интервью корреспонденту Vesti.kz грузинский боксер отметил, что Джейкобс не хотел с ним спарринговать.

Ранее свое мнение о спарринг-партнерах Джейкобса высказал известный украинский тренер Сергей Корчинский, а наставник американца Андре Розье заявил, что его подопечный подготовится к бою с Головкиным на 195 процентов.

Тем временем Головкин также приступил к усиленной подготовке. В ставшем уже родным для казахстанца лагере Big Bear он пробудет предположительно вплоть до поединка с Джейкобсом. Подробности тренировочного процесса, в том числе и выбор спарринг-партнеров, пока неизвестны.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Мне нравятся спарринг-партнеры Джейкобса. Каждый близок к чемпионскому уровню - Стангрит

Первый номер рейтинга WBO объяснил, почему не может организовать бой с Билли Джо Сондерсом

Команда Головкина открыта для Юбенка-младшего, но никакие переговоры не ведутся - Леффлер