Стангрит: Мне нравятся спарринг-партнеры Джейкобса. Каждый близок к чемпионскому уровню
Известный российский комментатор Григорий Стангрит отметил выбор боксеров команды американца Дэниэла Джейкобса в качестве
спарринг-партнеров для подготовки к бою против казахстанца Геннадия Головкина. В интервью корреспонденту Vesti.kz Стангрит назвал их бойцами высокого уровня.
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Тренировочные занятия Джейкобса проходят в
Команда Джейкобса процессу подошла очень серьезно. Для лучшей подготовки к бою был привлечен даже специалист по питанию. Объявленный список спарринг- партнеров также впечатлил многих. В тренировочном лагере американца будут украинец Евгений Хитров (14−0, 12 КО), 37-летний грузин Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 КО) и 31-летний украинец Сергей Деревянченко (9−0, 7 КО).
«Спарринг — это сильный элемент подготовки, способствующий решить многие задачи подготовительного периода. Что касается “набора” Джейкобса, то мне выбор его команды определенно нравится. Все
По словам Хурцидзе, лагерь начнет сбор со дня на день. В интервью корреспонденту Vesti.kz грузинский боксер отметил, что Джейкобс не хотел с ним спарринговать.
Ранее свое мнение о
Тем временем Головкин также приступил к усиленной подготовке. В ставшем уже родным для казахстанца лагере Big Bear он пробудет предположительно вплоть до поединка с Джейкобсом. Подробности тренировочного процесса, в том числе и выбор
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