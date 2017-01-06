Тураров и Ислам сохранили позиции рейтинга IBF
Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленные рейтинги представителей всех категорий, пишет Sports.kz.
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По сравнению с предыдущим выпуском, положение казахстанцев не изменилось. Жанкош Тураров занимает 12-е место полусреднего веса, а Канат Ислам замыкает ТОП-15 рейтинга первой средней категории.
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