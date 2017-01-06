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6 января 2017, 13:21 | Бокс | Sports.kz

Тураров и Ислам сохранили позиции рейтинга IBF

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленные рейтинги представителей всех категорий, пишет Sports.kz.

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленные рейтинги представителей всех категорий пишет Sports.kz. Увеличить
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По сравнению с предыдущим выпуском, положение казахстанцев не изменилось. Жанкош Тураров занимает 12-е место полусреднего веса, а Канат Ислам замыкает ТОП-15 рейтинга первой средней категории.

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