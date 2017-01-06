Леффлер: Команда Головкина открыта для Юбенка-младшего, но никакие переговоры не ведутся
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер подчеркнул, что команда GGG не ведет никаких переговоров с Крисом
Юбенком-младшим, сообщает Sky Sports.
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Видимо, что-то случилось...
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«Никакие переговоры с
Напомним, команды Головкина и
В итоге соперником Головкина стал другой британец — чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.
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