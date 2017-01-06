Леффлер: Команда Головкина открыта для Юбенка-младшего, но никакие переговоры не ведутся

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«Никакие переговоры с Юбенком-младшим не ведутся, — сказал Леффлер. — Хотя мы были бы открыты так же, как и в сентябре прошлого года, когда поступило предложение от Эдди Хирна. Геннадий и его тренер Абель Санчес полностью сосредоточены на Дэниэле Джейкобсе, потому что если он не выиграет этот бой, то планы на другие поединки слетят. Они являются двумя лучшими средневесами в мире, и в боксе очень редко такое бывает, чтобы два лучших бойца категории сошлись вместе в бою».

Напомним, команды Головкина и Юбенка-младшего вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.

В итоге соперником Головкина стал другой британец — чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук. Последний досрочно проиграл GGG в пятом раунде, но при этом заработал самый большой гонорар в своей карьере.