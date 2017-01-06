Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28346824/
6 января 2017, 15:45 | Бокс | Чемпионат.com

Чавес-младший: Чрезмерно раздутое эго Альвареса мешает договориться о бое

Бывший чемпион мира мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший отметил, что с чемпионом мира WBO в первом среднем весе Саулем Альваресом очень непросто договориться о проведении боя.

Переговоры продолжаются, однако некоторые требования Альвареса Чавес считает неприемлемыми. Альварес требует, чтобы его гонорар в пять раз превышал гонорар соотечественника.

«Я согласился опуститься в 165 фунтов, и всё, о чём они просили, я принял. Мы согласились на меньший размер гонорара, но эти детские капризы — это чересчур. Мы будем действовать профессионально и правильно, поскольку не имеет смысла придавать большей значимости и раздувать эго людей, которых не заботят другие люди и спорт и которые не беспокоятся о болельщиках», — цитирует Чавеса Fightnews.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена