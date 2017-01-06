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https://sport.mail.ru/news/boxing/28345479/
6 января 2017, 12:21 | Бокс | Vesti.kz

Стангрит: Чарло претендует на суперзвездный статус, но к бою с Головкиным он не готов

Известный российский комментатор Григорий Стангрит заявил, что непобежденный американский боксер Джермалл Чарло, выступающий в первом среднем весе, сейчас не готов драться с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным. При этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz Стангрит отметил, что Чарло претендует на суперзвездный статус.

Ранее американец заявил о желании провести бой с казахстанским чемпионом. Увеличить
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— Григорий, чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF американец Джермалл Чарло неоднократно заявлял о желании и готовности встретиться на ринге с Головкиным. Если говорить объективно, то стоит ли команде GGG держать в уме такой вариант?

— Я не думаю, что этот бой возможен в данное время. Безусловно, Чарло — это боец, подающий надежды на суперзвездный статус. Однако бой с Геннадием Головкиным представляет слишком большую опасность. На мой взгляд, Чарло едва справился с далеко не лучшей версией Остина Траута (21 мая, 2016 — прим.ред.). А это значит, что конкретно сейчас он просто не готов к бою с Головкиным, — поделился Стангрит.

Отметим, что на счету Джермалла Чарло 25 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал победы. Причем 19 из них американский боксер завершил досрочно.

Добавим, что ранее Чарло заявил о готовности подняться в 160 фунтов ради боя с Геннадием Головкиным. При этом президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман отметил, что бой Головкин — Чарло был бы потрясающим.

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