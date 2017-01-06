Лучший боксер P4P выступит в андеркарте у Головкина

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Как сообщает Boxrec.com, поединок Гонсалеса включен в андеркарт боя Головкин — Джейкобс. Соперник «Чоколатито» пока не известен. Возможно, им станет тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи (41−4−1, 38 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBC. Отметим, что Роман Гонсалес является лучшим боксером рейтинга Р4Р по мнению различных изданий и многих экспертов.

Ранее стало известно, что в андеркарте боя Головкин — Джейкобс также свой поединок проведет украинец Александр Усик.