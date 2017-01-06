Лучший боксер P4P выступит в андеркарте у Головкина
Чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе никарагуанец Роман «Чоколатито» Гонсалес (46−0, 38 КО) примет участие в вечере бокса 18 марта в
Нью-Йорке, главным событием которого станет бой Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс.
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Как сообщает Boxrec.com, поединок Гонсалеса включен в андеркарт боя Головкин — Джейкобс. Соперник «Чоколатито» пока не известен. Возможно, им станет тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи (41−4−1, 38 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBC. Отметим, что Роман Гонсалес является лучшим боксером рейтинга Р4Р по мнению различных изданий и многих экспертов.
Ранее стало известно, что в андеркарте боя Головкин — Джейкобс также свой поединок проведет украинец Александр Усик.
Напомним, вечер бокса 18 марта состоится на арене Madison Square Garden в
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