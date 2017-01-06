Бейбут Шуменов: Готов драться в любое время!
Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) поделился кадрами своего тренировочного процесса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Завершающая часть тренировки после великолепных спаррингов с двумя парнями. С каждым днем только лучше! Готов драться в любое время! Никаких ограничений», — написал Шуменов в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, промоутерские торги по бою Шуменов — Дортикос состоялись в середине ноября в
Ранее Шуменов рассказал, что собирается провести бой с Дортикосом, поскольку чемпион WBA (Super) россиянин Денис Лебедев (29−2, 22 КО) избегает его, хотя WBA еще в мае обязала их встретиться в течение 120 дней.
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