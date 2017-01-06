Геннадий Головкин: Я с нетерпением жду очередное Big Drama Show в Нью-Йорке
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин заявил, что американец Дэниэл Джейкобс станет для него серьезным испытанием, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Мне нравится драться в Madison Square Garden, это для меня как второй дом. Дэнни — великий боец, один из лучших средневесов и большая проверка для меня. Я с нетерпением жду очередное Big Drama Show в Нью-Йорке», — сказал Головкин в интервью Fino Boxing.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
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