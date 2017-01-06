Уорд: Если будет реванш, то это будет нечто большее, чем просто заставить Ковалева замолчать

«Конечно, мы обязаны обдумать реванш. И я с удовольствием хотел бы пополнить свою статистику так, чтобы больше не было обсуждений о том, кто победил и проиграл. Если будет реванш, то это будет нечто большее, чем просто заставить Ковалева и команду замолчать и поставить точку в нашем противостоянии. Для меня это будет уже личным делом. Также [после реванша] мы сможем сказать их команде, что первый бой состоялся же, и мы сделали это снова», — цитирует Уорда allboxing.ru.

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.