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https://sport.mail.ru/news/boxing/28344715/
6 января 2017, 12:11 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес: Боюсь, Джейкобс не увидит конца боя с Головкиным

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), высказался по поводу предстоящего боя GGG против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО).

Тренер считает что никто не может победить GGG в среднем весе. Увеличить
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«Мы счастливы, что получили этот бой. Надеюсь, Джейкобс верен своему слову и выйдет на ринг. Все указывает на то, что 18 марта нас ждет жаркий поединок, независимо от того, как долго он продлится. Но я боюсь, что для него это не предвещает ничего хорошего, потому что никто 160 фунтах не продержится долго против Головкина. Боюсь, Джейкобс не увидит конца этого боя», — цитирует Санчеса worldboxingnews.net.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Промоутер казахстанца Том Леффлер ведет переговоры о проведении реванша никарагуанца Романа Гонсалеса и мексиканца Карлоса Куадраса в андекарте этого вечера бокса.

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