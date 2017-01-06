Абель Санчес: Боюсь, Джейкобс не увидит конца боя с Головкиным
Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), высказался по поводу предстоящего боя GGG против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО).
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«Мы счастливы, что получили этот бой. Надеюсь, Джейкобс верен своему слову и выйдет на ринг. Все указывает на то, что 18 марта нас ждет жаркий поединок, независимо от того, как долго он продлится. Но я боюсь, что для него это не предвещает ничего хорошего, потому что никто 160 фунтах не продержится долго против Головкина. Боюсь, Джейкобс не увидит конца этого боя», — цитирует Санчеса worldboxingnews.net.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
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