Абель Санчес: Боюсь, Джейкобс не увидит конца боя с Головкиным

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«Мы счастливы, что получили этот бой. Надеюсь, Джейкобс верен своему слову и выйдет на ринг. Все указывает на то, что 18 марта нас ждет жаркий поединок, независимо от того, как долго он продлится. Но я боюсь, что для него это не предвещает ничего хорошего, потому что никто 160 фунтах не продержится долго против Головкина. Боюсь, Джейкобс не увидит конца этого боя», — цитирует Санчеса worldboxingnews.net.