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https://sport.mail.ru/news/boxing/28344471/
6 января 2017, 11:23 | Бокс | Р-Спорт

Вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Александра Поветкина перенесено

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Александра Поветкина, запланированное на 5 января, перенесено на неопределенный срок, сообщает ESPN.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Вскрытие <nobr>допинг-пробы </nobr>Б российского боксера Александра <span class=error>Поветкина</span> запланированное на 5 января перенесено на неопределенный срок сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Ранее в пресс-релизе Всемирного боксерского совета (WBC) сообщалось, что проба должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. По информации источника, сторона Поветкина отложила вскрытие пробы и теперь ждет альтернативной даты от лаборатории.

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой против француза Йоанна Дюопа, который завершился досрочной победой россиянина на исходе шестого раунда. Изначально россиянин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, но утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Позже глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась «чистой».
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Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы «Б» в США

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Представители российского боксера Александра Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы «Б» спортсмена в лаборатории Лос- Анджелеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирного боксерского совета (WBC).
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