Вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Александра Поветкина перенесено
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Александра Поветкина, запланированное на 5 января, перенесено на неопределенный срок, сообщает ESPN.
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Ранее в
Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой против француза Йоанна Дюопа, который завершился досрочной победой россиянина на исходе шестого раунда. Изначально россиянин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, но утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что
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