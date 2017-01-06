Вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Александра Поветкина перенесено

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Ранее в пресс-релизе Всемирного боксерского совета (WBC) сообщалось, что проба должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. По информации источника, сторона Поветкина отложила вскрытие пробы и теперь ждет альтернативной даты от лаборатории.