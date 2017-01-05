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https://sport.mail.ru/news/boxing/28343816/
5 января 2017, 22:29 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Если Джейкобс попытается победить Головкина, то конца боя он не увидит

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес в интервью Worldboxingnews.net поделился мнением о предстоящем бое с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> в интервью Worldboxingnews.net поделился мнением о предстоящем бое с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Мы счастливы, что получили этот бой. Надеюсь, Джейкобс сдержит свое слово и выйдет на ринг драться. Все, что он говорил до боя, указывает на то, что 18 марта нас ждет жаркий поединок, независимо от того, как долго он продлится. Будет здорово, если Дэнни попытается победить, но я боюсь, он не увидит конца этого боя. Никто в 160 фунтах не продержится долго против Головкина, — сказал Санчес.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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