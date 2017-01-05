Григорий Стангрит: В интересах Канело затягивать бой с Головкиным
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Григорий Стангрит рассказал Sports.kz о шансах увидеть бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом в 2017 году.
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Видимо, что-то случилось...
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— Шансы хорошие. Но в конце 2009 года тоже казалось, что бой Мейвезер — Пакьяо неизбежен и состоится совсем скоро. В интересах Канело затягивать бой, время на их стороне.
Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь: об этом у промоутеров боксеров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договоренность.
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