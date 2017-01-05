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https://sport.mail.ru/news/boxing/28343703/
5 января 2017, 21:57 | Бокс | Sports.kz

Григорий Стангрит: В интересах Канело затягивать бой с Головкиным

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Григорий Стангрит рассказал Sports.kz о шансах увидеть бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом в 2017 году.

Комментатор телеканала Матч ТВ Григорий <span class=error>Стангрит</span> рассказал Sports.kz о шансах увидеть бой между <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> и мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом в 2017 году. Увеличить
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 — Шансы хорошие. Но в конце 2009 года тоже казалось, что бой Мейвезер — Пакьяо неизбежен и состоится совсем скоро. В интересах Канело затягивать бой, время на их стороне.

Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь: об этом у промоутеров боксеров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договоренность.

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