Мексиканский олимпийский призер по боксу считает, что Головкин побьет Канело
22-летний мексиканский боксер Мисаэль Родригес не верит в своего соотечественника Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО) в потенциальном бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на EsNews.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Канело побьет
Мисаэль Родригес, выигравший бронзовую медаль на Олимпиаде-2016 в
Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь: об этом у промоутеров боксеров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договоренность.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter