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https://sport.mail.ru/news/boxing/28343217/
5 января 2017, 20:09 | Бокс | Sports.kz

Мексиканский олимпийский призер по боксу считает, что Головкин побьет Канело

22-летний мексиканский боксер Мисаэль Родригес не верит в своего соотечественника Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО) в потенциальном бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на EsNews.

22-летний мексиканский боксер Мисаэль Родригес не верит в своего соотечественника <span class=error>Сауля</span> Альвареса <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) в потенциальном бою с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на EsNews. Увеличить
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 — Канело побьет Чавеса-младшего, но проиграет Головкину. Просто потому что GGG — лучший, — сказал Родригес.

Мисаэль Родригес, выигравший бронзовую медаль на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 75 килограммов, тренируется под руководством известного тренера Роберта Гарсии. Гарсия, в свою очередь, ставит на победу Канело в бою с Головкиным.

Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь: об этом у промоутеров боксеров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договоренность.

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