Мексиканский олимпийский призер по боксу считает, что Головкин побьет Канело

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— Канело побьет Чавеса-младшего, но проиграет Головкину. Просто потому что GGG — лучший, — сказал Родригес.



Мисаэль Родригес, выигравший бронзовую медаль на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 75 килограммов, тренируется под руководством известного тренера Роберта Гарсии. Гарсия, в свою очередь, ставит на победу Канело в бою с Головкиным.



Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь: об этом у промоутеров боксеров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договоренность.