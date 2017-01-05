Как Геннадий Головкин готовится к бою против Дэниэла Джейкобса

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В тренировочный лагерь Big Bear в одноименном городе штата Калифорния (США) Головкин прибыл 3 января. До этого, начиная с 7 декабря, он находился в отпуске.

В то же время Джейкобс без перерыва продолжал подготовку к бою с Головкиным. Американец нанял в качестве спарринг-партенеров сразу трех заметных боксеров среднего веса. Готовиться ему помогают 28-летний украинец Евгений Хитров (14−0, 12 КО), 37-летний грузин Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 КО) и 31-летний украинец с американским паспортом Сергей Деревянченко (9−0, 7 КО).

Свое мнение о спарринг-партнерах Джейкобса высказал известный украинский тренер Сергей Корчинский. Наставник американца Андре Розье заявил, что его подопечный подготовится к бою с Головкиным на 195 процентов. В преддверии поединка Джейкобс нанял еще и специалиста по питанию.

Бой Головкин — Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Промоутер казахстанца Том Леффлер ведет переговоры о проведении реванша никарагуанца Романа Гонсалеса и мексиканца Карлоса Куадраса в андекарте этого вечера бокса.

34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). На счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес Дмитрий Пирог.