Как Геннадий Головкин готовится к бою против Дэниэла Джейкобса
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин возобновил подготовку к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, передает корреспондент Vesti.kz.
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В тренировочный лагерь Big Bear в одноименном городе штата Калифорния (США) Головкин прибыл 3 января. До этого, начиная с 7 декабря, он находился в отпуске.
В то же время Джейкобс без перерыва продолжал подготовку к бою с Головкиным. Американец нанял в качестве
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Бой Головкин — Джейкобс 18 марта в
34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). На счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес Дмитрий Пирог.
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